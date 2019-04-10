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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Festivalin açılışını piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel ikilisi Mozart'ın eseriyle yaptı

MERSİN (AA) - 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, ünlü piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel ikilisinin Mozart konseriyle başladı.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış konseri öncesi yaptığı konuşmada, ülkenin kültür sanat tarihini zenginleştirmek üzere el ele vererek gerçekleştirdikleri festivalin 18 yaşına geldiğini söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel konserlerin festival kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmanın ardından 2019 Festival Sanat Ödülü, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne verilirken, Festival Kent Ödülü Reyhan Bezdüz'e, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülleri de İdil Olgar, Yahya Azimoğlu ve Sofiko Tchumburidze'nin yurt dışında olması nedeniyle annesi Lili Tchumburidze'ye takdim edildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Oda Orkestrası tarafından verilen konserin ardından sahne alan ünlü piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel ikilisi, festivalin açılışını "Mozart İki Piyano Konçertosu" ile yaptı.

Açılış konserine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle 2 Mayıs'a kadar devam edecek.

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