18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, piyanonun ünlü isimleri Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin konseriyle başladı.

Bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış konserinde, dünyaca ünlü piyona dehaları Güher ve Süher Pekinel, sanatseverlerle buluştu. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde verilen konsere, Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını doldurarak konseri izleyen sanatseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin 18 yaşında olduğunu belirterek, "Bir kentten başlayarak tüm ülkemizin kültür sanat tarihini zenginleştirmek üzere gönül gönüle, el ele vererek gerçekleştirdiğimiz Festivalimiz, ne mutlu bize ki 18 yaşında. Müziğin evrensel dili, tüm farklılıklarımıza rağmen bizi bir kentte hemşeri, bir ülkede yurttaş yapmaya devam ediyor. Barış ve sevginin dili ancak böylesine çok sesli paylaşımlarla mümkün olabilirdi. İşte Mersinimize yakışan tablo da budur, diyorum. Bu tablonun oluşmasında başta Mersinliler olmak üzere, bu salonda aramızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise kültüre ve sanata çok istekli olduklarını vurgulayarak, "Çok arzuluyuz, çok güzel şeyler olacak. Kültür ve sanat benim yaşam biçimim. Mustafa Kemal Atatürk ’Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ demiş. Bende Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin belediye başkanı olarak bana yakışanı yapacağım. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Mersin bir kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz. Biz Mersin’in çağdaş bir kent olmasını arzuluyoruz. Bizim gözümüz yükseklerde. Kültür ve sanatı o yüzden önemsiyoruz. Bu konuda her türlü desteği de vereceğiz. Zaman kaybımız var, bir hayli geri kaldık bununda farkındayız ama herşeye çare var, bunun da çaresi var. Bundan sonra daha fazla katkıyla Mersin’i o özlediği noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2019 Festival Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda, Nevit Kodallı Genç Yetenek ödülü keman sanatçısı Sofika Tchumburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu’na, Festival Sanat ödülünü Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne, Festival Kent ödülünü Reyhan Bezdüz’e verildi. Ardından, MDOB Orkestrası eşliğinde şef Rengin Gökmen başkanlığında dünyaca ünlü piyano dehaları Güher ve Süher Pekinel kardeşler konser verdi. Sanatseverler, konser sonunda uzun süre orkestrayı ve Pekinel kardeşleri ayakta alkışladı.

