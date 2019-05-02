18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi gerçekleşen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin son etkinliğinde, Can Atilla's Masiva grubu ve Elif Gökalp müzikseverlerle buluştu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde, İdea, Yunusname, Aşk-ı Hürrem (vokal), Esir Pazarı, Yıldızların Kulesi Galata (vokal), Hazerfen Semada, Justinyen, Leb-i Derya, Od, Rumeli Hisarının Yapılışı, Sırlı Gemiler, Sultanlar Aşkına (vokal), Şems Tutulması, Vivaldi İstanbul'da ve Sarajevo Nights, eserleri seslendirildi.

Konserde, ünlü müzisyen ve besteci Can Atilla ile Elif Gökalp'in yanı sıra elektro gitarda Mahir Şafak Tuzcu, davulda Mehmet Levent Ünal ve bas gitarda Muhammet Özer, sahne aldı.

Bu yıl 10 Nisan'da başlayan festival, bugünkü konserle sona erdi.

