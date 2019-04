18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin, çeşitli etkinliklerle 2 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Yağcı, festivalin açılış konserinde ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin sahne alacağını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizden ve dünyadan pek çok saygın sanatçı ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturuyoruz. Bunu büyük bir coşku ve sevgiyle yapıyoruz. Başından beri ısrar ettiğimiz tek şey, bu festivalin halkın festivali olmasıdır. Her yöreden halkın sevdiği müzikleri koyuyoruz festivale. Her yıl en iyisini festivale dahil ediyoruz." dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağcı, şöyle devam etti:

"Övünerek söylemeliyim ki kesintisiz sürdürdüğümüz Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 18 yaşında. Bu başarının mimarları, başta halkımız olmak üzere Mersin'in yerel yöneticileri, odalarımız, bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte fedakarca çalışan yönetim ve yönetim kurulu üyelerimiz olmuştur."