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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı: - "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizden ve dünyadan pek çok saygın sanatçı ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturuyoruz. Bunu büyük bir coşku ve sevgiyle yapıyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin, çeşitli etkinliklerle 2 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Yağcı, festivalin açılış konserinde ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin sahne alacağını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizden ve dünyadan pek çok saygın sanatçı ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturuyoruz. Bunu büyük bir coşku ve sevgiyle yapıyoruz. Başından beri ısrar ettiğimiz tek şey, bu festivalin halkın festivali olmasıdır. Her yöreden halkın sevdiği müzikleri koyuyoruz festivale. Her yıl en iyisini festivale dahil ediyoruz." dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağcı, şöyle devam etti:

"Övünerek söylemeliyim ki kesintisiz sürdürdüğümüz Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 18 yaşında. Bu başarının mimarları, başta halkımız olmak üzere Mersin'in yerel yöneticileri, odalarımız, bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte fedakarca çalışan yönetim ve yönetim kurulu üyelerimiz olmuştur."

- Diğer konuşmacılar

Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin de kentlerin, tarihin farklı dönemlerine ait kültürel ve sosyal etkilerin birleştiği yerler olduğunu ifade ederek, "Dünya kentlerine baktığımızda, onların isimleriyle özdeşleşmiş festivaller olduğunu göreceğiz. Mersin de bu festivali ve diğer etkinlikleriyle bir dünya kenti olma yolunda ilerlemektedir." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımı ve gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise sanatın halk için yapıldığına işaret ederek, kültür ve sanat etkinliklere desteklerinin süreceğini aktardı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de festivalin, kentin marka değeri en yüksek faaliyeti olduğunu kaydetti.

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Çamoğlu da festival etkinliklerinin vatandaşlar için keyifli geçmesini diledi.

Programda, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri 13 yaşındaki İdil Olgar ile 10 yaşındaki Yahya Azimoğlu keman ve piyano eşliğinde davetlilere mini müzik dinletisi sundu.

- Açılış konseri

Festival, şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştireceği konserle açılacak.

Konserde, Pekinel kardeşler Mozart'ın "İki Piyano Konçertosu", İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos'u da Mozart aryalarını Mersinli sanatseverler için seslendirecek.

Yarınki konser ayrıca, festival kapsamında 3 ayrı dalda verilen ödüller de sahiplerini bulacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesine (MDOB) "2019 Festival Sanat Ödülü," müzik öğretmenliği ve koro şefliği yapan Reyhan Bezdüz'e "Festival Kent Ödülü," ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu'na da "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" verilecek.

Sanatseverler, festivalin konser programına "www.merfest.org.tr" adresinden ulaşabilecek.

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