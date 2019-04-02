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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Festival kapsamındaki beste yarışmasında 5 eser finale kaldı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasında finalistler belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, beste yarışması, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne ithafen "Mersin, Soli Pompeiopolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor" sloganıyla düzenlendi.

Piyano, keman, viyola ve viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen ve 16 eserin katıldığı yarışmada, "BGMSN, Heykel, Kestane, SNDJYF ve Sütun" rumuzlu eserler finale kaldı.

Final konseri, 15 Nisan'da Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Mersin Devlet Opera ve Balesi başkemancısı Marina Kvlividze'nin yanı sıra, Artem Reutiv, Melis Özdemir ve Candost Özkan eşlik edecek.

Dereceye giren eserler, sanatçılar ile dinleyici oylarıyla belirlenecek ve birinciye 5 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye bin 500 lira, dördüncü ile beşinciye de 500'er lira ödül ve sertifika verilecek.

Mersin'in 18. kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Müzik Festivali, 10 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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