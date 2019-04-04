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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Festival kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 18. kez düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, 3 ayrı dalda verilecek ödüllerin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, "2019 Festival Sanat Ödülü"ne, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) uygun görüldü.

Müzik öğretmenliği ve koro şefliği yapan Reyhan Bezdüz, "Festival Kent Ödülü"ne layık görülürken, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu arasında paylaştırıldı.

Ödüller, 10 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'ndeki açılış konseri öncesinde sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "18 yıldır dağıttığımız ödüllerle saygın pek çok sanatçımızın ismini Mersin'e taşımış, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerin takdirine sunmuş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

18. Uluslararası Müzik Festivali, 10 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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