18 metrelik gundam robotları giderek gelişiyor

Bundan 40 yıl kadar önce Yoshiyuki Tomino tarafından ortaya çıkarılan Gundam serisi, Japon kültürü ve dünya animasyon tarihi üzerinde önemli bir etki yarattı. Samuraylardan ilham alan bu dev ve kılıç kuşanmış robotlar o kadar uzun süre popüler oldu ki, yaklaşık 50 farklı televizyon serisi çekildi.

Gundam markasının büyüklüğü kesinlikle tartışılmaz. Bugün aklınıza gelen ve içinde dev robotlar bulunduran her şey bu seri ile bir şekilde alakalı. Transformers, Pacific Rim, Reel Steel, Voltron, MegaBots gibi popüler seriler sadece birkaç örnek.

Gundam Fabrikası, serinin özeti olan RX-78-2 modeli robotun gerçek boyutlu bir kopyasını inşa ediyor. Bu kopya sadece bir heykel olmayacak, hareket edebilecek ve hatta mühendisler istedikleri sonuçları elde edebilirse bazı insansı faaliyetlerde bulunacak. Tüm bunlar şimdilik bilim insanlarının önemli uğraşları içerisinde yer aldı bile.

Gundam robotlarının eli tamamen eklemli ve tıpkı bir insan eli gibi davranış sergileyebiliyor. Bunu yapabilen robotlar elbette var ama hiçbirinin elinin boyu 2 metre değil ve ağırlık da 50 tondan çok daha az. 2 metre boyundaki devasa bir eli 200 kilonun altında tutmak ise son derece zor bir iş.

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