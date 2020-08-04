18 metrelik Gundam robotu ilk adımlarını attı

Japonya'nın Yokohoma kentindeki yaklaşık 18 metrelik dev Gundam robotu görenleri büyülüyor.

Temmuz başında Michael Overstreet adlı kullanıcının Youtube'a yüklediği görüntülerde Japon mühendislerin bir vinç üstünden robotun bacaklarını indirip kaldırmasını izlediği görülüyor.

Henüz kendi başına, desteksiz ayakta duramadığı gözlenen robotun gövdesini de döndürebildiği görüldü.

Popular Mechanics'e göre tamamlanması halinde dünyanın en uzun hareketli insansı robotu unvanını kazanacak mühendislik harikası robot, açılması planlanan Gundam Factory Yokohoma adllı tema parkında bulunuyor.

Eğlence parkının açılışı koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenirken robotun inşası ocak ayında başlamıştı.

Gerçek boyutlu robot yalnızca devasa bir heykel olmayacak, hareket edebilecek ve hatta mühendisler istedikleri sonuçları elde edebilirse 24 derecelik bir hareket serbestisine sahip olarak yürüyebilecek.

Robotun hareket edebilmesinde göreceli olarak hafif olmasının önemli rol oynağı belirtiliyor.

2 metre boyundaki eklemli ellere sahip robotoun ağırlığı 25 ton. Bir otomobil ortalama 2 ton ağırlığında.

Devasa Gundam robotounun inşasının Ekim 2020'de tamamlanması planlanıyor. Robotun Yokohama limanını yakınındaki yerinde bir yıl boyunca kalması planlanıyor.



