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  4. 18 metrelik lüks yat denizde cayır cayır yandı! İtfaiye ekipleri tam bir saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı

18 metrelik lüks yat denizde cayır cayır yandı! İtfaiye ekipleri tam bir saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 09:42
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Fatih Balat'ta sahilde demirli halde bulunan 18 metrelik lüks yat, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Luxury 2 isimli yatta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve deniz ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

18 metrelik lüks yat denizde cayır cayır yandı! İtfaiye ekipleri tam bir saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı

Fatih Balat’ta sahile demirlenmiş 18 metrelik lüks yat, alev alev yandı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen yat, itfaiye ekiplerince söndürülürken lüks yat kullanılamaz hale geldi.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile demirlenmiş 18 metrelik Luxury 2 isimli yat, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

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1 SAAT BOYUNCA CAYIR CAYIR YANDI

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler müdahale esnasında büyüyerek tüm yatı sardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yat kullanılamaz hale geldi.

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Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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(İHA)

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yangın yat lüks
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