Görenler inanamıyor! Rekor kırdı

Euronews'in haberine göre Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletine bağlı Gera'da gönüllüler tarafından dikilen ve yaprakları olmayan Noel ağacı toplam iki bin 790 içecek kasasından oluşuyor ve yüksekliği 17 metre 88 santimetreyi buluyor. Böylece Almanya'da daha önce aynı yerde kurulan, bin 200 kasadan oluşan ve 12 metreyi bulan Noel ağacının rekoru kırılmış oldu.

ÇOCUK YOKSULLUĞU VE GÖNÜLLÜ FAALİYETLER

Gera'daki 18 metreye varan Noel ağacının organizatörlüğünü üstlenen "We4kids” adlı gönüllü kuruluşundan Bernd Lehmann, bu girişimle Almanya'da çocuklar arasındaki yoksulluğa ve gönüllü çalışma faaliyetlerine dikkat çekmek istediklerini açıkladı. Rückersdorflu "We4kids” derneği Almanya'da mağdur durumdaki çocuklara yardım elini uzatıyor.

Lehmann kış koşulları ve rüzgar engellemezse yapay Noel ağaçlarının Ocak ayının ilk günlerine kadar ayakta kalacağını, ziyaretçilerin ağacı görebileceğini sözlerine ekledi.

Şimdiye kadarki dünya rekorunu Sri Lanka'da 2016 yılında dikilen, 600 bin LED lambasından oluşan ve yüksekliği 57 metreye ulaşan Noel ağacı koruyor.

