HABER

18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.

Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci ve 1 milyon 121 bin 225 öğretmenin 18 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili yarın sona erecek.

Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile yabancı dil oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Karda kızak keyfiKarda kızak keyfi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut: 30 ilde 41 Millet Bahçesi yapıyoruzTOKİ Başkanı Ömer Bulut: 30 ilde 41 Millet Bahçesi yapıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 milyon öğrenci LGS Milli eğitim Bakanlığı Yarı yıl tatili yks

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştır

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dünyaca ünlü dağcılar 'sakin kent'te buz tırmanışı yaptı

Dünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptı

Halı sahayı kana buladı! Linç edilmekten polis kurtardı!

Taş ve sopalar havada uçuştu! Halı sahada dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.