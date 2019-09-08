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18 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.

18 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

ÜCRETİSZ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS BAŞVURULARI 19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
eğitim-öğretim 18 milyon öğrenci

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