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1.8 Milyondan Fazla Müslüman Hac Görevi İçin Suudi Arabistan'da

08.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, 1.8 milyondan fazla müslümanın hac görevini yerine getirmek için ülkeye ulaştığını açıkladı

1.8 Milyondan Fazla Müslüman Hac Görevi İçin Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan 1.8 milyondan fazla müslümanın hac görevini yerine getirmek için ülkeye ulaştığını açıkladı. Hac ziyaretleri Cuma günü itibariyle başlayacak.

Suudi Arabistan Pasaport İşlemleri Genel Direktörü Süleyman El Yahya yaptığı açıklamada, Çarşamba günü itibariyle yaklaşık 970 bin erkek ve 860 bin kadın hacı adayının Suudi Arabistan’a giriş yaptıklarını söyledi. Suudiler ve bu ülkede yaşayan yabancılarla birlikte bu yıl 2 milyon kişinin hac görevini yerine getirmesi bekleniyor.

Hac ziyareti sırasındaki görevleri yerine getirmek 5 gün sürüyor. Suudi Arabistan yönetimi daha önce çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hac ziyareti sırasında güvenlik önlemlerini arttırmak ciddi harcamalar yapıyor.

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