HABER

18 mühendise FETÖ'den gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

ANKARA Cumuhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayii'nde (HAVELSAN) çalışan 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumuhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayii'nde (HAVELSAN) çalışan 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan ve şirket adına alınan GSM hatlarına 'Bylock' yükleyip kullandığı tespit edilen 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA, (DHA)

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
'Batı ülkelerinde kalp hastalıkları azalırken, Türkiye'de artıyor''Batı ülkelerinde kalp hastalıkları azalırken, Türkiye'de artıyor'
İçtiğiniz su yaşam kalitenizi belirlerİçtiğiniz su yaşam kalitenizi belirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.