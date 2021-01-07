18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

Bir taşıtın trafiğe çıkabilmesi için yaşadığınız yerin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinden plaka almanız gerekiyor. Motosiklet, otomobil, kamyon, taksi gibi aklınıza gelen taşıtlarının tümünün trafiğe çıkabilmesi için bir plaka alması şart. Harf ve rakamlardan oluşan plakalar, araçların ön ve arka tarafına takılıyor. Türkiye’de tüm plakalarda bulunan mavi TR iminin rakamları il ve ilçeye göre farklılık gösteren plakalarda değişmeyen tek ayrıntı olduğunu hiç duymuş muydunuz? Peki, Türkiye'de 18 plakası hangi il için kullanılıyor biliyor musunuz?

18 Nerenin Plakası?

Hem bilgi yarışmalarında, hem girdiğiniz sınavlarda illerin plaka kodlarıyla ilgili sorularla karşılaşırsınız. Plaka kodlarıyla ilgili önünüze gelen sorularda zorlanabilirsiniz. Hatta çoğu zaman yaşadığınız şehirde veya ilçede yabancı plakalı bir araç görürseniz merakınızı gidermek için genellikle internete başvurursunuz.

Araç plakası, bir anlamda her taşıtın kimliği anlamına geliyor. Bu nedenle trafiğe çıkan araçlar plaka koduna göre ayırt edilebiliyor. Taşıt plakalarının ilk iki sayısı, aracın kayıtlı olduğu ili ifade ediyor. Türkiye’de araç plakaları 1962’ye kadar illerin alfabetik sıralamasına göre veriliyordu. Adana, alfabetik sıralamaya göre 01 plaka kodunu alırken, Zonguldak, 67 kodunu almıştı. Ancak Zonguldak’tan sonra il statüsü alan yerler nedeniyle alfabetik sıralama değişti.