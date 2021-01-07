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18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

07.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

Türkiye’de ve dünyada trafiğe çıkan her taşıtın harf ve rakamlardan oluşan bir plakası bulunuyor. Dolayısıyla her şehre ayrı bir plaka kodu veriliyor. Türkiye'de bulunan 81 il de genellikle kendi plaka kodlarıyla anılıyor. Peki, Türkiye’de 18 nerenin plakası? 18 plakasının hangi ile ait olduğunu hiç merak ettiniz mi? Öyleyse gelin detaylara birlikte göz atalım...

Bir taşıtın trafiğe çıkabilmesi için yaşadığınız yerin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinden plaka almanız gerekiyor. Motosiklet, otomobil, kamyon, taksi gibi aklınıza gelen taşıtlarının tümünün trafiğe çıkabilmesi için bir plaka alması şart. Harf ve rakamlardan oluşan plakalar, araçların ön ve arka tarafına takılıyor. Türkiye’de tüm plakalarda bulunan mavi TR iminin rakamları il ve ilçeye göre farklılık gösteren plakalarda değişmeyen tek ayrıntı olduğunu hiç duymuş muydunuz? Peki, Türkiye'de 18 plakası hangi il için kullanılıyor biliyor musunuz?

18 Nerenin Plakası?

Hem bilgi yarışmalarında, hem girdiğiniz sınavlarda illerin plaka kodlarıyla ilgili sorularla karşılaşırsınız. Plaka kodlarıyla ilgili önünüze gelen sorularda zorlanabilirsiniz. Hatta çoğu zaman yaşadığınız şehirde veya ilçede yabancı plakalı bir araç görürseniz merakınızı gidermek için genellikle internete başvurursunuz.

Araç plakası, bir anlamda her taşıtın kimliği anlamına geliyor. Bu nedenle trafiğe çıkan araçlar plaka koduna göre ayırt edilebiliyor. Taşıt plakalarının ilk iki sayısı, aracın kayıtlı olduğu ili ifade ediyor. Türkiye’de araç plakaları 1962’ye kadar illerin alfabetik sıralamasına göre veriliyordu. Adana, alfabetik sıralamaya göre 01 plaka kodunu alırken, Zonguldak, 67 kodunu almıştı. Ancak Zonguldak’tan sonra il statüsü alan yerler nedeniyle alfabetik sıralama değişti.

18 Plakasını Hangi Şehir Kullanıyor?

Yolda yürürken ya da trafikte seyrederken 18 numaralı araç plakası görebilirsiniz. Bu durumda genellikle hiç vakit kaybetmeden internetten “18 nerenin plakası” diye bakmak isteyebilirsiniz. Peki, 81 şehrin bulunduğu Türkiye’de nerenin plaka kodu 18'dir?

18 numaralı plaka imi İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Çankırı ilinde kullanılıyor. Alfabetik sıralamaya göre 18 numaralı plakaya sahip olan Çankırı’nın 11 ilçesinde de araçlar 18 kodunu alıyor. Dolayısıyla sırasıyla Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinde de 18 numaralı plaka kullanılıyor.

Çankırı merkezdeki araç plakalarının harf ve rakam grupları ise şöyle sıralanıyor:

  • 18 AC 001 ile 18 AZ 999 arası
  • 18 DA 001 ile 18 DF 999 arası

Çankırı'nın sadece Kurşunlu ve Çerkeş ilçesi, il merkezinden farklı plaka harfleri kullanıyor.

  • Kurşunlu'daki araçlar 18 KU 001 ile 18 KU 999 arasındaki plakaları alıyor.
  • Çerkeş'teki taşıtlara ise 18 LA 001 ile 18 LA 999 arasındaki plaka kodu ve sayıları veriliyor.

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