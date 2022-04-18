Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, internet üzerinden açıklanıyor. Peki 18 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi nasıl oynanıyor?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

18 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aynı zamanda, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Bu adresten diğer şans oyunlarının sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



