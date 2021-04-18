18 Nisan Koronavirüs vaka tablosu | 18 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı mı?

Günlük vaka sayılarının yer aldığı Korona tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. Bir süredir günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden düzenli olarak paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki bu yükselişten sonra günlük olarak vaka tablosunu artık paylaşmıyor. 17 Nisan günlük korona tablosuna göre ise 319 bin 316 COVID-19 testi yapıldı ve 288 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

18 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 18 Nisan günlük vaka tablosu ise henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde tablo paylaşıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

17 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

17 Nisan gününde 319 bin 316 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 62 bin 606 kişinin COVID-19 testi ise pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 3 bin 240 olarak açıklanırken, 288 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.





