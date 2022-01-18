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18 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

18.01.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişin sonucunda belli olan şanslı numaralar, internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 18 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar...

18 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından kısa süre sonra belli oluyor. Çekiliş sonucuna haberimizde yer verdiğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

18 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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