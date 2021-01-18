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18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18.01.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 862 oldu. İşte 18 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

18 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 862 oldu.

7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

18 ocak

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Ocak) koronavirüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 436 olarak açıklanmıştı.

17 ocak


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