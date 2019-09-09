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18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Iyeoka, Della Miles, Fatih Erkoç, Ayhan Sicimoğlu, Ibis Maria gibi dünya ve Türk yıldızları başta olmak üzere birçok konserin düzenleneceği festivalde caz konserleri, sanat sohbetleri gibi özel etkinlikler de yer alacak

  1. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, caz ve Latin müzik yıldızlarını müzikseverlerle buluşturacak.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 16-26 Eylül arasında yapılacak. Festivalin, bölge turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Festival süresince Side Limanı (Meydan) ve Side Antik Tiyatrosu’nda konserler ve Kültür Evi’nde ünlülerle sohbetler yapılacak.

Iyeoka, Della Miles, Fatih Erkoç, Ayhan Sicimoğlu, Ibis Maria gibi dünya ve Türk yıldızları başta olmak üzere birçok konserin düzenleneceği festivalde ayrıca caz konserleri, sanat sohbetleri gibi özel etkinlikler de yer alacak.

Festival, 16 Eylül Pazartesi 19.00'da Apollon Tapınağı'nda düzenlenecek kokteyl ile kapılarını sanatseverlere açacak.

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apollon tapınağı Della Miles sanatçı Iyeoka Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

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