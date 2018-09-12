18. Sinema Burada Festivali başladı

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın zaten ayrı bir sanat şöleni olduğunu ifade eden Kocaoğlu, şunları kaydetti:

Karşıyaka ilçesinde deniz kıyısında yarışmayla elde ettikleri projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Kocaoğlu, "Sanıyorum 15-20 gün içinde Türkiye’nin ilk opera binasının temelini atacağız. Yine, 'Basmane Çukuru' diye bilinen ve uzun süredir davaları devam eden belediyemizin hissesinden belirli bir bölümü ayırıp mümkün olduğu kadar mükemmel bir tiyatro sahnesi ve binasını hemşehrilerimize kazandıracağız." dedi.

Engin Günaydın ile hemşehri olduğunu aktaran Kocaoğlu, İzmir'e bir opera ve tiyatro binası kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sinema Burada Festivalini başkanlığı döneminde 15. kez gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Eğer kentinizi geliştirecekseniz iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, yaşanabilecek bir çevreyi sağlamanız gerekiyor. İki, o kente gelen insanları kültür sanatla buluşturmanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya olanaklarımız çerçevesinde öncelik sıralamasında da biraz pozitif davranarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Tamer Levent, ödülünü alırken, Karşıyakalı, İzmirli olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasında belirttiği opera binasından büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Levent, "Tiyatro salonları yapılırken mimarlar bazen maalesef tiyatroculara sormadan yapıyorlar. Bu kez sanıyorum sorarak yapıldı. Sofitası da olan sahne derinliği de olan bir yapı inşa ediliyor. Bunların gelişmesine ben 'evet' diyorum. Bana bu ödülü layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Suna Selen de herkese teşekkür ederek, "Benim için büyük bir onur. Sağ olun var olun." diye konuştu.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, böyle bir geleneğin parçası olduğunu hissetmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Engin Günaydın ise bu ay ikinci kez İzmir'den ödül aldığını belirterek, "Ben de İzmirli oluyorum. Eski Foça'da kalıyorum. İzmirlilere çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Törende, festival kapsamında 3. Kısa Film Proje Yarışması ödülleri de verildi.

Film gösterimleri, Kısa Film Maratonu ve Yeşilçam klasiklerinin yer aldığı Sinema Burada Festivali Özel Sergisi'nin düzenleneceği festival, 16 Eylül'de sona erecek.

