Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 18. Siyah İncir Festivali düzenlendi.

Ovaakça Mesire Alanı’nda, mehter ve folklor gösteriyle başlayan festival, 8 kategoride 200 pehlivanın katıldığı yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti.

Müsabakalarda dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

"En Güzel İncir Yarışması"nda yer alan siyah incirlerde jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirildi.

38 üreticinin katıldığı yarışmada birinciliği Selçukgazi Mahallesi'nden Aslan Korkmaz, ikinciliği Selçukgazi Mahallesi'nden Recep Bayram, üçüncülüğü de Dürdane Mahallesi'nden Aslan Tekin kazandı. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız takdim etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada yaptığı açıklamada, festivale 2009'dan beri destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, ürünümüzün daha değerli bir şekilde sunulması. Bu festivalin daha gelişmesi, büyümesi için belediye olarak yapılabilecek tüm destekleri yapıyoruz. Bu festival ve incir bu bölgede yaşayan köylülerimizin. Bu festivalle amacımız, siyah incirimizi tüm dünyaya tanıtmak. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz."

Festivalin sonunda sanatçı Hüner Coşkuner konser verdi.

