18 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Beyaz Saray yetkililerinin Başkan Trump’ın ülkenin güney sınırına duvar inşası için ulusal acil durum ilan etmesini savunma çabasına odaklanıyor. Konuyla ilgili haberde Beyaz Saray’ın Başkan’ın çelişkili açıklamaları ve acil durumun gerekliliği konusuna açıklık getirmeye çalıştığı belirtiliyor; bunun uzun sürecek yasal ve siyasi kavganın başlangıcına işaret ettiği ifade ediliyor. Ulusal acil durum ilanının protesto gösterilerini de tetiklediği söylenen haberde bugünden itibaren gösterilerin hız kazanmasının beklendiği kaydediliyor. New York Times ise, Başkan Donald Trump’ın ABD’yi İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından güvenlik yetkililerinin, Amerika’nın İranlı ve Çinli bilgisayar korsanları tarafından eskiye oranla daha agresif şekilde hedef alındığını kaydettiklerini aktarıyor. Ulusal Güvenlik Dairesi ve özel güvenlik şirketi FireEye’a göre İran kaynaklı olduğu sanılan saldırılar nedeniyle geçen ay hükümetin kapalı olduğu sırada İç Güvenlik Bakanlığı olağanüstü durum emri vermek zorunda kaldı. New York Times, İran’ın siber saldırılarının Amerikan ordusuna silah ve teçhizat üreten özel şirketlerle, teknoloji firmalarını hedef aldığını ve askeri, ticari sırları çalmak amacıyla düzenlendiklerini belirtti. Habere göre, Çin’in casusluk eylemlerinin hedefleri arasında Boeing, General Electric ve T-Mobile gibi şirketlerin de olduğu kaydedildi.

New York Times, Çin’in siber casusluk faaliyetlerinin, dört yıl önce, eski Başkan Barack Obama ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasında bilgisayar korsanlığı faaliyetlerini durdurmak için yapılan anlaşmayla azaldığına dikkat çekiyor. Ancak New York Times, 2015’te yapılan bu anlaşmanın Amerika ve Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle gayrı resmi şekilde sona erdiğini iddia ediyor. Habere göre Çin’in siber saldırıları da eski seviyesine döndü üstelik saldırılar bu sefer eskiye göre çok daha gizli ve sofistike şekilde yapılıyor. Bu da federal daireler ve özel güvenlik şirketlerinin beş yıl önceki noktaya geri döndükleri yorumlarına neden oluyor. Amerika’nın en büyük bilgisayar korsanlığı rakibi ise Rusya. Rus bilgisayar korsanları nükleer tesisler ve elektrik şebekeleri gibi yerleri hedef alıyor. New York Times ayrıca eski başkan Barack Obama’ya başkanlık seçimleri sırasında bağışta bulunan gizli mali destekçilerinin Washington’da bu ay biraraya geldiklerini yazıyor. Obama döneminde Kanada ve İtalya büyükelçileri görevlerini yürüten David Jacobson ve John Phillips tarafından organize edilen etkinliğin amacı 2020 başkanlık seçiminin önde gelen Demokrat aday adaylarını incelemek. Habere göre Obama’nın bağışçılarından oluşan grup bu kişilerle mülakatlar yaparak servetlerini hangi adaya yatıracaklarına karar vermeye çalışıyor.