18 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, El Kaide terör örgütünün 11 Eylül 2001’de Amerikan topraklarında düzenlediği saldırılardan sonra “ihtiyaçtan doğan iyi savaş” olarak başlayan Afganistan savaşının bugün geldiği noktayı değerlendiriyor. Gazete, Taleban hükümetini deviren Amerikan işgalinin o dönemde Afgan toplumunun büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılandığını, ancak şu anda Amerika’yı işgalci olarak kabul eden Afgan askerlerinin silahlarını Amerikan güçlerine çevirmeye başladığını yazıyor. Bunun son örneği, üniforması, maaşı ve taşıdığı makineli tüfeğinin masrafları Amerika tarafından karşılanan Afgan çavuşun iki Amerikalı askeri vurarak öldürmesi oldu. Habere göre Taleban, Afgan asker ve polisleri Amerikalılara karşı savaşmak için kışkırtıyor. Örgüt ayrıca Afgan güvenlik güçlerinin ailelerini taraf değiştirmeye zorluyor. Amerikan askerleri ise Afgan güçlerle olan iletişimi asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Amerikan hava saldırılarının bazen sivilleri de hedef alması ise Amerika’nın Afganistan’daki varlığına ilişkin kuşku ve öfkeyi daha da körüklüyor. Bunun son örneği, Amerikan hava saldırısının piknik yapmaya giden sekiz Afgan’ın bulunduğu kamyoneti hedef alması oldu. Gazete, tam da Trump Yönetimi ve Taleban’ın anlaşmaya çok yaklaştığı bu dönemde gerek iki Amerikan askerinin gerekse sekiz Afgan sivilin ölümünün zamanlama açısından son derece talihsiz olduğunu kaydediyor.

New York Times bugün ayrıca Amerika’nın güvenlik gerekçesiyle gelecek nesil mobil internet ağlarında Çin telekomünikasyon devi Huawei’nin ürettiği ekipmanların kullanılmasını engellemek için başlattığı küresel çaplı kampanyanın başarısız olduğunu yazıyor. Habere göre yabancı liderler, Amerika’nın Huawei’nin altından kalkılamayacak ölçüde büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğu şeklindeki iddialarına karşı çıkıyor. Trump’ın Amerika’nın Huawei ekipmanlarının 5G ağlarında kullanılmasına izin veren ülkelerle istihbarat paylaşımını keseceği şeklindeki tehdidine aldırmaya İngiltere, Çin firmasının İngiltere’deki mobil ağlara kısıtlı ölçüde dahil olmasına izin verme kararı almıştı. Şimdi Almanya’nın da benzer tavır aldığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, haftasonunda Münih’te katıldıkları küresel güvenlik konferansında Huawei’nin Çin hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunabileceği uyarısını yineledi. Ancak bu uyarıların Avrupa’da karşılık bulmaması üzerine Amerika, şimdi de Huawei’nin muhtaç olduğu Amerikan teknolojisine erişimini kesmek için kolları sıvadı. Trump Yönetimi, mikroçip, yapay zeka, robot teknolojisi ve gelişmiş yazılım ürünlerinin Çin’e satışını, Amerikan teknoloji firmalarının Çin firmalarıyla ortaklık kurmasını ve araştırma paylaşımında bulunmasını engellemeyi planlıyor. Gazeteye göre amaç sadece Huawei’yi hedef almak değil, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’e ekonomik ve askeri alanda avantaj sağlayarak ileri teknoloji sektörleri üzerinde egemenlik kurmasını engellemek.