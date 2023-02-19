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18 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

18.02.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte detaylar...

18 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunları ülkemizde yoğun bir ilgi görmekte. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Sayısal Loto çekilişini sonuçları için Milli Piyango'nun web sitesini kontrol edebilir veya haberimizden takip edebilirsiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

20-23-40-60-83-85-64-4

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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Çılgın Sayısal Loto tek kolon fiyatı 6 TL, Süper Star’lı kolon ise 9 TL’dir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanıyorsunuz.

6 bilen ise Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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