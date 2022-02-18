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18 Şubat Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18.02.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat Cuma deprem listesi haftanın beşinci günü bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Antalya, Bingöl, Osmaniye ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem meydana geldi. 18 Şubat Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylıca yer verdik. İşte 18 Şubat 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

18 Şubat Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18 Şubat Cuma günü Antalya, Bingöl, Osmaniye ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem oldu. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'da 2.4 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. 18 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 18 Şubat Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.18 05:48:42 39.1683 40.1177 12.1 -.- 2.1 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL)

2022.02.18 05:29:05 39.9785 24.1895 12.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2022.02.18 04:36:51 36.3033 29.5953 7.2 -.- 1.6 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)

2022.02.18 04:18:25 36.2868 26.9575 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2022.02.18 03:26:51 39.3632 40.3297 4.3 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL)

2022.02.18 01:19:13 37.3915 35.9205 8.6 -.- 1.5 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)

2022.02.18 00:20:14 37.1953 28.5570 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2022.02.18 00:19:07 39.4615 40.5512 12.9 -.- 1.9 -.- YAGMURPINARI-YEDISU (BINGOL)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi antalya Bingöl Muğla
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