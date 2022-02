18 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 18 Şubat 2022 Perşembe On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlandı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 18 Şubat Perşembe günü bu akşam gerçekleşti. Bugün kaç kişinin doğru rakamları bildiği ortaya çıkacak. Peki 18 Şubat 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

18 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 18 Şubat On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirildi.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...