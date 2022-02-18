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18 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 18 Şubat 2022 Perşembe On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

18.02.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sona erdi. 18 Şubat Perşembe günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşti. Peki 18 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 18 Şubat 2022 Perşembe On Numara çekilişi sonuçları...

18 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı! 18 Şubat 2022 Perşembe On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlandı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 18 Şubat Perşembe günü bu akşam gerçekleşti. Bugün kaç kişinin doğru rakamları bildiği ortaya çıkacak. Peki 18 Şubat 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

18 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 18 Şubat On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirildi.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

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Milli Piyango
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