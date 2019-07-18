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18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

18.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

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18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesi Başkan Donald Trump’ın Çarşamba akşamı seçim kampanyası için North Carolina eyaletinin Greenville kentinde düzenlediği mitingde, Somali doğumlu Kongre üyesi İlhan Omar’a yönelik saldırılarına devam ettiğini aktarıyor. Trump’ın destekçilerinden oluşan kalabalık, Başkan’ın ‘‘Ülkelerine geri dönsünler’’ şeklindeki ifadesine ‘‘Onu geri gönder’’ sloganlarıyla karşılık verdi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Salı gecesi, dört Demokrat, liberal, kadın Kongre üyesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Trump’ı kınayan bir karar tasarısını onaylamıştı. Çarşamba akşamı düzenlenen gösteri Başkan’ın liberal Kongre üyelerine yönelik saldırılarını 2020 seçim kampanyası sırasında meydanlarda da devam ettirebileceğini gösteriyor. Habere göre Trump seçimler öncesinde verdiği ulusalcı mesajlar ülkede farklı ırklar arasındaki gerilimi de tetikliyor.

New York Times da, Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azledilmesiyle ilgili tasarının yeterli desteği almadığını aktarıyor. Habere göre Başkan’ın dört liberal Demokrat Kongre üyesi için söylediği sözleri ırkçı olduğu gerekçesiyle kınama kararı alan Meclis, Başkan’ın konumunu lekelediği ve itibarsızlaştırdığı şeklindeki suçlamalaraysa destek vermedi. Demokrat Parti içinde bölünmeyi de ortaya koyan oylamada Demokratlar’ın 137’si başkanın azil sürecinin ilerletilmesine karşı çıktı, 95’iyse Trump’ın görevden alınması ya da en azından alınabilmesi için ilk adımın atılması fikrine destek verdi. Habere göre bu Temsilciler Meclisi’nde Ocak ayından bu yana devam eden azil tartışmalarıyla ilgili atılan ilk adım oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat parti içindeki diğer liderler ise tasarıyı desteklemekten kaçındı. Ancak habere göre Pelosi’nin tasarının meclis gündemine gelmesini kabul etmesi Trump’ın başkanlık için yetkin olup olmadığı şeklindeki bölücü tartışmaları en azından şimdilik sona erdirmiş oldu. Ancak haberde bunun Başkan’la nasıl baş edileceği konusunda ayrılık yaşayan Demokratlar’ın son sözü olmayacağı belirtiliyor. Partinin liberal kanadı Başkan’a karşı daha agresif mücadele edilmesini isterken ılımlılar sağlık yasası ve ücretlerin arttırılması gibi takvimlerine sadık kalarak mücadeleye devam etmeyi hedefliyor.

Wall Street Journal, Uzay gemisi Apollo 11’in Ay’a yaptığı yolculuk ve Ay’a ilk kez bir insanın ayak basmasının 50’nci yıldönümü için hazırladığı yazıda insanoğlunun bugüne dek Ay’da unuttuğu nesnelerin bir listesini çıkartıyor. Haberde insanlığın uzay ziyaretlerine başladığı 1950’lerden bu yana Ay’da ayak izlerinden çok daha fazlasını bıraktıkları belirtiliyor. Ay’a 1959’da kontrolü şekilde düşürülen Sovyet uzay aracı Luna 2’nin başka bir gök cisminde bırakılan ilk insan yapımı nesne olduğu belirtilen haberde o tarihten bu yana Ay’ın yüzeyine 65 uzay misyonunun indiği ya da düştüğü ifade ediliyor. NASA’ya göre bunlar Ay’ın yüzeyinde 800 kadar nesne bıraktı. Bunların 600 kadarı 1969, 1971 ve 1972 yıllarında Apollo’nun uzaya insanlı misyonu sırasında astronotlar tarafından bilimsel deney amacıyla taşınan kamera, sensör, anten, sismograf gibi nesneler. Bu nesneler, Ay’la ilgili bilgileri toplamak için kullanıldıktan sonra terk edildi. Ayrıca insanlığın Ay’a ayak bastığının göstergesi olan hatıra amaçlı nesneler, bayraklar ve plaketlerle astronotların uzay aracında kısıtlı yerleri olduğu için geri götürmeleri yasak olan çöp diyebileceğimiz dışkı örneği tüpleri, gıda çantaları ve kullanılmayan giysi parçaları da bunlar arasında.

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