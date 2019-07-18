18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesi Başkan Donald Trump’ın Çarşamba akşamı seçim kampanyası için North Carolina eyaletinin Greenville kentinde düzenlediği mitingde, Somali doğumlu Kongre üyesi İlhan Omar’a yönelik saldırılarına devam ettiğini aktarıyor. Trump’ın destekçilerinden oluşan kalabalık, Başkan’ın ‘‘Ülkelerine geri dönsünler’’ şeklindeki ifadesine ‘‘Onu geri gönder’’ sloganlarıyla karşılık verdi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Salı gecesi, dört Demokrat, liberal, kadın Kongre üyesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Trump’ı kınayan bir karar tasarısını onaylamıştı. Çarşamba akşamı düzenlenen gösteri Başkan’ın liberal Kongre üyelerine yönelik saldırılarını 2020 seçim kampanyası sırasında meydanlarda da devam ettirebileceğini gösteriyor. Habere göre Trump seçimler öncesinde verdiği ulusalcı mesajlar ülkede farklı ırklar arasındaki gerilimi de tetikliyor.

New York Times da, Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azledilmesiyle ilgili tasarının yeterli desteği almadığını aktarıyor. Habere göre Başkan’ın dört liberal Demokrat Kongre üyesi için söylediği sözleri ırkçı olduğu gerekçesiyle kınama kararı alan Meclis, Başkan’ın konumunu lekelediği ve itibarsızlaştırdığı şeklindeki suçlamalaraysa destek vermedi. Demokrat Parti içinde bölünmeyi de ortaya koyan oylamada Demokratlar’ın 137’si başkanın azil sürecinin ilerletilmesine karşı çıktı, 95’iyse Trump’ın görevden alınması ya da en azından alınabilmesi için ilk adımın atılması fikrine destek verdi. Habere göre bu Temsilciler Meclisi’nde Ocak ayından bu yana devam eden azil tartışmalarıyla ilgili atılan ilk adım oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat parti içindeki diğer liderler ise tasarıyı desteklemekten kaçındı. Ancak habere göre Pelosi’nin tasarının meclis gündemine gelmesini kabul etmesi Trump’ın başkanlık için yetkin olup olmadığı şeklindeki bölücü tartışmaları en azından şimdilik sona erdirmiş oldu. Ancak haberde bunun Başkan’la nasıl baş edileceği konusunda ayrılık yaşayan Demokratlar’ın son sözü olmayacağı belirtiliyor. Partinin liberal kanadı Başkan’a karşı daha agresif mücadele edilmesini isterken ılımlılar sağlık yasası ve ücretlerin arttırılması gibi takvimlerine sadık kalarak mücadeleye devam etmeyi hedefliyor.