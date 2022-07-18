18 Temmuz akşam saatlerinde Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulanmaya başlandı. Peki 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto sonucunu sorgulamak için haberimizde yer alan linke tıklayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto'nun geçmiş sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine tıklayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

