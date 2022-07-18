18 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihlere dikkat! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!

18 Temmuz 2022 Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki 18 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi Ankara, İzmir, İstanbul il il hava durumu...

18 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Pazartesi günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa); Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa’nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova çevrelerinde fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Kuzey Ege kıyılarında fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



