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18 Temmuz reyting sonuçları: Darısı Başımıza, Kalbimin Sultanı... Gecenin birinci kim?

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2018 08:07 | Son Güncelleme

18 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasından en çok izlenen hangisi oldu? Yaz dönemi dizileri ile televizyonda ilk kez yayınlanan filmler, reyting sıralamasında yarışıyor. Peki birinci kim oldu? Darısı Başımıza mı Kalbimin Sultanı mı yoksa yabancı sinema "Marslı" mı? İşte 18 Temmuz reyting sonuçları...

18 Temmuz reyting sonuçları: Darısı Başımıza, Kalbimin Sultanı... Gecenin birinci kim?

18 Temmuz reyting sonuçları henüz belli olmadı. Yaz dönemi, kanallar, izleyici çekmek için sezonluk dizilerini ya da televizyonda ilk kez ekrana gelen filmleri yayınlıyorlar. Dün akşam Show TV'de Darısı Başımıza 3. bölümü ekrana gelirken Star TV'de Kalbimin Sultanı 6. bölümü yayınlandı. Atv'de ise televizyonda ilk kez yayınlanan Marslı adlı yabancı sinema var. Reyting sonuçları açıklandığı zaman birinci kim olacak merak ediliyor. Sonuçlar açıklandığı vakit haberimizde sizlerle paylaşacağız.

18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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