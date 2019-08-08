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18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un Tonya ilçesinde bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıkları sürüyor.Konuyla ilgili olarak Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tonya Tereyağı’ndan övgü ile söz ederek “Tonya tereyağı gıda teröründen uzak nevi şahsına münhasır bir tereyağıdır” dedi.Beraberinde Tonya Kaymakamı Osman Sayılır ile basın mensuplarına festival ile ilgili bilgiler veren Başkan Beşel, amaçlarının benzerleri arasında en önde yer alan Tonya Tereyağı’nın tanıtılmasını sağlamak ve halkın doğru gıda ihtiyacına cevap vermek olduğunu söyledi.

18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

Trabzon’un Tonya ilçesinde bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıkları sürüyor.
Konuyla ilgili olarak Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tonya Tereyağı’ndan övgü ile söz ederek “Tonya tereyağı gıda teröründen uzak nevi şahsına münhasır bir tereyağıdır” dedi.
Beraberinde Tonya Kaymakamı Osman Sayılır ile basın mensuplarına festival ile ilgili bilgiler veren Başkan Beşel, amaçlarının benzerleri arasında en önde yer alan Tonya Tereyağı’nın tanıtılmasını sağlamak ve halkın doğru gıda ihtiyacına cevap vermek olduğunu söyledi. Tonya Tereyağı’nın sadece Tonya ilçesi sınırları içerisinde üretilen sütten imal edildiğini kaydeden Başkan Beşel "Bugün ülkemizde ve dünyamızda değişik ad altında terör olaylarından bahsediliyor. Ve neticede bu terör olayları insanlarımızın canına mal oluyor. Bu olaylar insanların canını almaktadır. Lakin yanlış gıda ile beslenmek insanlarımızın zaman içerisinde canına mal olmaktadır. Dolayısıyla doğruluğu belli olmayan gıdaların gıda terörü olarak adlandırılmasında hiçbir mahsus yoktur. İşte Tonya tereyağı gıda teröründen uzak nevi şahsına münhasır bir tereyağıdır. Tonya Tereyağı sadece ve sadece Tonya sınırları içerisinde üretilen sütten imal edilen tereyağıdır’’ dedi.
Tonya Kaymakamı Osman Sayılır da festivalin sadece tereyağından ibaret olmadığını ifade ederek ‘’Tonyamız tereyağında dünyanın başkenti durumunda. Tereyağı hususunda belediye başkanımızın büyük gayretleriyle patenti alınmış coğrafi işaret olarak tescil ettirilmiş ve Osmanlı sofralarının vazgeçilmezi olan tereyağımız lezzeti ve kokusuyla artık Tonyamızın kıymetli bir markası haline gelmiştir. Bu yıl 18.’si düzenlenecek festivalin tarihleri 17-18 Ağustos olarak belirlenmiştir. Festivalde sadece tereyağının tanıtımını değil aynı zamanda Tonya’nın tabi güzelliklerini, kültürel değerlerini, geleneklerini, tanıtmış olacağız” diye konuştu.

18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru

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