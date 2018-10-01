HABER

18. Türk Tarih Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türk Tarih Kongreleri, Türk tarihinin en önemli hadiselerinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağlamış, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de fevkalade olumlu hizmetlerde bulunmuştur"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kongrelerinin Türk tarihinin en önemli hadiselerinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağladığını, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de fevkalade olumlu hizmetlerde bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. Türk Tarih Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Türk Tarih Kurumunun değerli bir gelenek halinde sürdürdüğü bu kongrede katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu eski başkanlarından Prof. Dr. Sadık Tural'ın "Mazi ile bağlantısını kesmiş bir cemiyet hafızasını kaybetmiş insana benzer" şeklindeki sözünü hatırlattı. Ersoy, Tural'ın bu sözüyle isabetli bir tespitte bulunarak tarih bilincinin milletin, milli benliğin, milli kültürün devamlılığı için olmazsa olmaz bir unsur olduğunun altını çizdiğini söyledi.

Ersoy, "İşte 'Milli benliğe sahip çıkmayan milletler başkalarının avı olur. Medeniyet öyle bir ateştir ki ona yabancı kalanları yakar, mahveder' diyen Atatürk’ün talimatlarıyla 1932 yılında başlatılan Türk Tarih Kongreleri tam da bu bilinçle işlev görmüştür, Türk tarihinin en önemli hadiselerinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağlamış, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de fevkalade olumlu hizmetlerde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve kurulduğu günden bu yana geçmiş-gelecek ilişkisinin, tarih bilincinin oluşturulmasına ve Türk tarihinin aydınlatılarak gelecek kuşaklara taşınmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten Türk Tarih Kurumu adına, kongreye katılım sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

- "Devletimiz geçmişten günümüze insanı merkezine aldı"

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise kongredeki konuşmasında, milletlerde yaşama duygusu, ayakta kalma arzusu ve var olma azmini verenin vatanperverlik kabiliyeti olduğunu belirterek, milletlerin bu kabiliyeti, kurdukları devletlerle kazandıklarını ve geliştirdiklerini vurguladı.

Tarih biliminin birinci konusunun devlet ve devlet adamları olduğuna işaret eden Turan, "Devlet adamları ve devletimiz geçmişten günümüze insanı merkez yaparak hem kendi insanını hem öteki insanı yaşatmayı vazgeçilmez bir gaye edindi, bunu da tarihi icraatlarla dünyaya gösterdi, göstermeye de devam etmektedir." dedi.

TTK olarak amaçlarının, geçmişteki devlet ve devlet adamlarını öncelikle yazmak, yazdırmak ve kamuoyuyla paylaşmak olduğuna dikkati çeken Turan, bu doğrultuda TTK'nın araştırmalar yaptırıp kitaplar yayınladığını bildirdi.

Kurumun kuruluşundan itibaren yayınlanan kitap sayısının 2 bini geçtiğini belirten Turan, Belleten Dergisinin de 294. sayıya ulaştığını ifade etti.

Turan, TTK'nın çözüm bekleyen bazı tarih konularını gündeme alıp sonuca bağlamaya çalıştığını vurgulayarak, Ermeni meselesinde olduğu gibi Türk tarihine yönelik iftiraların kurum tarafından cevaplandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Kongrede yerli ve yabancı bilim adamlarınca 700'e yakın bildiri sunulacağını dile getiren Turan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kamuoyunda uyandırdığı tarihi hassasiyet ve heyecan için teşekkürlerini iletti.

- "Küresel emperyalizme karşı ortak bir duruş sergilenmeli"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de konuşmasında, TTK'nın kurulduğu günden bu yana Türk tarihinin hemen her alanında önemli ve değerli araştırmalara imza attığını belirtti.

Türk ve İslam dünyasının zorlu ve çalkantılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Örs, küresel emperyalizm ve kapitalizmin dünyanın her yerinde Müslüman kanı döktüğünü ve milyonlarca insanı yerinden, yurdundan ettiğini ifade etti.

Örs, Türk milletinin, sömürgeci ve işgalcilere karşı tarihin her döneminde gereken cevabı vererek milli şeref ve haysiyetini korumayı daima bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti.

"İşte bugün de bütün Türk ve İslam dünyası, şanlı tarihinden hız ve kuvvet alarak basit ihtilafları ve anlaşmazlıkları bir kenara koymak suretiyle yeniden bir araya gelmeli, küresel emperyalizme karşı ortak bir duruş sergilemeli, sadece Türklerin ve Müslümanların değil dünyadaki bütün mazlum milletlerin kurtuluş umudu olmak için çalışmalıdır."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandıYolcu uçağının tekerleği çamura saplandı
Edirne'de yağmur yağışıEdirne'de yağmur yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs 18. Türk Tarih Kongresi Atatürk Kültür beştepe kültür ve kongre merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Odayı Salona Katmak (!)

Odayı Salona Katmak (!)

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.