18. Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin 18'incisi, 10 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Sanat Etkinlikleri Derneği'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, böyle bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olduğunu söyledi.

Yağcı, festival kapsamında Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan'dan önemli solist ve müzik topluluklarının Mersin'e geleceğini ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl 9. Beste Yarışması ve 20. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği'yle birlikte toplam 16 etkinliğe ev sahipliği yapılacağını aktaran Yağcı, "Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 dalda ödül dağıtacak. Festival bu yıl Festival Oda Orkestrası kurarak bir ilke de imza atıyor." diye konuştu.

Yağcı festivalin, ikili piyanonun dünyaca ünlü isimleri Güher-Süher Pekinel kardeşlerin açılış konseriyle başlayacağını kaydetti.

Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını dile getirdi.

