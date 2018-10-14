18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi.

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kapanış programı, Ricardo Moyano, Yuri Ryadchenko, Serkan Halili, Gürkan Özkan ve Enver Mete Aslan'dan oluşan grubun konseriyle başladı.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, programda yaptığı konuşmada, her yıl çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nın da ilk günkü heyecanla devam ettiğini, etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmazer, "Şiir, insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı ve her insana, her topluma dokunan bir kültür varlığıdır. Şairlerin yazdığı şiirler ise dilimize çok güzel bir hediyedir." diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin Sakarya ve Sapanca'nın dünya çapında tanınmasına hizmet ettiğini vurgulayan Yılmazer, sanatsal etkinlikleri artırarak devam ettirme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, sergiler, uluslararası festivaller, fuarlar, konserler ve kültür sanat kurslarını düzenlemeyi de sürdürdüklerini aktaran Yılmazer, şunları kaydetti: