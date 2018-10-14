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18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Şiir sunumları, konserler ve dinleti gibi programların düzenlendiği etkinlik tamamlandı

  1. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi.

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kapanış programı, Ricardo Moyano, Yuri Ryadchenko, Serkan Halili, Gürkan Özkan ve Enver Mete Aslan'dan oluşan grubun konseriyle başladı.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, programda yaptığı konuşmada, her yıl çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nın da ilk günkü heyecanla devam ettiğini, etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmazer, "Şiir, insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı ve her insana, her topluma dokunan bir kültür varlığıdır. Şairlerin yazdığı şiirler ise dilimize çok güzel bir hediyedir." diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin Sakarya ve Sapanca'nın dünya çapında tanınmasına hizmet ettiğini vurgulayan Yılmazer, sanatsal etkinlikleri artırarak devam ettirme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, sergiler, uluslararası festivaller, fuarlar, konserler ve kültür sanat kurslarını düzenlemeyi de sürdürdüklerini aktaran Yılmazer, şunları kaydetti:

"Kültür, sanat ve festivaller ilçesi olarak Sapanca'mızı ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaya devam ediyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz değer, yerel yönetimleri bir bütün ve çok katmanlı bir yapı olarak algılamamızdan ileri gelmektedir. Kültürel ve sosyal konularda arzuladığımız zenginlik, şehircilik anlayışımızın en temel ölçütlerimizden biridir. Sapanca'nın adı, bu yeni mecralarıyla sanatın parladığı bir şehir olarak her yerde anılmaya devam edecektir."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk de kültür ve sanatla dolu önemli bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "Bu yıl da katılımcı, şairler ve şiirseverlerin memnuniyet duyduğu, 5 gün süren şiir dolu bir süreci geride bırakıyoruz." dedi.

Sapanca'da 5 gün boyunca şiir sunumları, konserler ve dinleti gibi programların düzenlendiği etkinliğe, 7'si yabancı 29 şair katıldı.

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