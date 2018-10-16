18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alınacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 18 üniversite için rektör adaylığı başvuruları 31 Ekim'e kadar alınacak.
YÖK'ün internet sitesindeki duyuruya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine rektör ataması yapılacak.
Adaylar dilekçeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, rektör adayı bilgi formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge ve "kamuda veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belgeleri ile birlikte, 31 Ekim 2018 Çarşamba mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.
Başvurular, bizzat postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
Üniversite rektörleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.
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