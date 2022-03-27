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+18 uyarısıyla paylaştı! Merve Boluğur yine olay oldu

27.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdıktan sonra uzun süre ekrana ara veren Merve Boluğur son dönemde yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Özellikle sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu son olarak +18 uyarısıyla paylaştı!

+18 uyarısıyla paylaştı! Merve Boluğur yine olay oldu

Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran ve uzun zamandır hiçbir projesi olmayan oyuncu iddialı açıklama ve pozlarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sütyensiz dekolteli tarzını takipçileriyle paylaşan Boluğur bu sefer paylaşımını yoruma kapadı.

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Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa +18 emojisi koydu.

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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilk buluşmayla ilgili verdiği tavsiyede "Ben kendimi olduğum gibi ortaya koyarım. Ne fazla açık ne kapalı giyinirim. Siz de öyle olun" demişti.


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Merve Boluğur
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