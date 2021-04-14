18 yaş altı kaça kadar sokağa çıkabilir? İşte 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma saatleri

14 Nisan Çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı, akşam saat 19:00’dan itibaren başlayacak, sabah saat 05:00’e kadar devam edecek. İnsan yoğunluğunu azaltmak için alınan karar ile 18 yaş altı gençlerin ve çocukların dışarı çıkma saatleri de açıkladı.

65 YAS ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI BELİRLİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar da 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecektir. Bu saatler haricinde sokağa çıkmayacaklar. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmadan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metrobüs, metro, minibüs, otobüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Genelgede 12 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar kapsamında 14 Nisan 2021’de saat 19.00 itibarıyla Türkiye genelini kapsayacak biçimde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı vurgulayarak, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: