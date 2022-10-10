18 yaş altı kimlik yenileme işlemleri nelerdir? 18 yaş altı kimlik yenileme nasıl yapılır, gerekli belgeler hangileri?

Yeni kimlik belgesi uygulaması ile birlikte bazı yeni kararlar alındı. 15 yaş üzerinde her Türk vatandaşının yeni kimlik işlemleri için bizzat başvuru yapması gerekir. Ancak, 15 yaşını tamamlamamış vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmeden velisi ya da vasisi tarafından kimlik kartı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

15 yaş altı vatandaşlar için yeni kimlik kartı başvuruları çocuğun velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza ya da mobil imza ile yapılabilir.15 yaş üzerindeki vatandaşların talep edilen belgelerle birlikte randevu saatinde Nüfus Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekir.

18 yaş altı kimlik yenileme nasıl yapılır?

18 yaş altı kimlik yenileme işlemleri yapmadan önce istenen belgelerin tamamlanması, değerli kağıt bedelinin yatırılması gerekir. 15 yaş üstündeki her vatandaş bizzat randevuya gitmeli ve evraklarını teslim etmelidir. 15 yaş altındaki vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyorsa, yeni kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Kimlik kartının doğru olan kayıtlı adrese ve kime teslim edileceği de mutlaka seçilmelidir. Bu adımlardan sonra kimlik kartı başvurusu tamamlanabilir.

Yeni kimlik kartı başvurusu yapacağınız velisi ya da vasisi olduğunuz 15 yaş altı çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması şartı aranır. Yeni kimlik kartı için ödemeniz gereken bedeli "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden yapalabilirsiniz. Yeni kimlik kartı ödemelerinizi kredi kartı ya da banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaşından küçüklerde kimlik yenilerken fotoğraf gerekiyor mu?

15 yaşını tamamlamamış vatandaşların kimlik kartlarında fotoğrafı olmaz. Ancak, başvuran tarafından fotoğraflı kimlik talep edilebilir. 15 yaş altındaki vatandaş, T.C. Kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanacağını da beyan edebilir. Bu durumlarda her yaştan vatandaşın yeni kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilir.

18 yaş altı kimlik kaybetme ya da kimlik yenileme işlemleri vatandaşın yaşına göre değişiklik gösteriyor. 18 yaş altında ancak 15 yaşını doldurmuş vatandaşların kendisinden istenen evraklarla birlikte bizzat randevusuna katılması gerekiyor. Kendinden istenen evraklar içinde biyometrik fotoğraf mutlaka olması gerekiyor. Başvurusu yapılan 15 yaş altı vatandaşın son altı ay içerisinde yapılan pasaport başvurusu sonucunda MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı varsa, yeni kimlik kartı başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanmasında bir sakınca görülmüyor.



