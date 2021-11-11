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18 Yaş Üzerine 3. Doz Aşı Yapılmaya Başlandı

11.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de bugün itibariyle 18 yaşından büyük olan kişilere üçüncü doz Corona virüsü aşılaması yapılmasına başlandı

Türkiye’de bugün itibariyle 18 yaşından büyük olan kişilere üçüncü doz Corona virüsü aşılaması yapılmasına başlandı. Bilim Kurulu kararı uyarınca 11 Kasım 2021 tarihi itibariyle 18 yaş üstü kişiler mRNA ya da inaktif aşılardan birini hatırlatma dozu olarak değerlendirilen üçüncü doz Corona virüsü aşısını yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşılama yapılmaya başlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hali hazırda Alman BioNTech ve Çin Sinovac aşıları yapılıyor. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen 18 yaş üstü kişilerin "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevu oluşturmaları gerekiyor.

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