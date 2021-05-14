18 yaş ve 65 yaş üstü yasaklar ne zaman bitecek?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından tam kapanma kararı gündeme geldi. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma kısıtlaması beklenirken vatandaşlar '18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkar? İşte, ayrıntılar...

18 YAŞ VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.