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18 yaş ve 65 yaş üstü yasaklar ne zaman bitecek?

14.05.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının bitmesine sayılı günler kaldı. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmanın ardından 18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, koronavirüs vakalarını kontrol almak amacı ile uygulanan 18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? İşte, ayrıntılar...

18 yaş ve 65 yaş üstü yasaklar ne zaman bitecek?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından tam kapanma kararı gündeme geldi. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma kısıtlaması beklenirken vatandaşlar '18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkar? İşte, ayrıntılar...

18 YAŞ VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

Normalleşmenin üçüncü aşaması Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi haline hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmeler 23.45'e kadar açık olacak. Kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Normalleşme kararlarının uygulanmaya başlama tarihinden itibaren 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma saatlerinin de yeniden düzenlenmesi bekleniyor.


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