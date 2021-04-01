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18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi! Damadı gören aile sinir krizi geçirdi: ''Şu yanındakine bak''

01.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz birkaç gün tüm Türkiye Hamide Duman adındaki iki eltinin aynı adama kaçmasını konuşmuş, söyledikleriyle ve itiraflarıyla şaşkına çevirmişti. Daha bu olayın etkisinden çıkamazken yeni bir olay daha gündeme düştü. 18 yaşındaki genç kız, 44 yaşındaki mermerciye kaçarak evlendi. Genç kızın ailesi ise canlı yayına katıldı ve evlatlarının zorla kaçırıldığını söyledi.

18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi! Damadı gören aile sinir krizi geçirdi: ''Şu yanındakine bak''

İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçmış günlerce ülke gündemini meşgul etmişti. Bu kez yeni bir olay daha gündeme gelerek yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı. Beyza Çelik'in 18 yaşında girdikten hemen sonra evden kaçtığı iddiasıyla yayına katılan aile kızlarının 44 yaşındaki Savaş Başol adında bir adamla evlendiğini anlatarak, kızlarının dönmesini için çağrıda bulundu.

44 DEĞİL 30 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Beyza’nın annesi Emine Çelik ağlayarak, kendisinin 41 yaşında olduğunu, kızının evlendiği kişinin 44 yaşında olduğunu dile getirdi. Ailenin iddiasına göre kızları Beyza'nın daha önce kendilerine, konuştuğu kişinin 30 yaşında olduğunu ve soyadını bile yanlış söylediğini dile getirdi.

Kendilerinden habersiz nikah kıyan kızlarının zorla evlendirildiğini iddia eden aile, Beyza ve Savaş Başol'un yayına bağlanmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

Kızları ve damatlarının görüntülerini ekranda gören aile, 'Kızım sen kimin yanında oturuyorsun? Geri dön. Ne yaptın sen? Kızım çok değişmişsin. Şu yanındakine bir bak' diyerek ağladı.

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''SEVEREK EVLENDİK''

Yayına görüntülü bağlanan genç kız, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız. Ailem yalan söylüyor. 31 Ocak'ta kaçmadım, 3 Şubat'ta kaçtım. Aileme istemeye geleceklerini söyledim, sıcak bakmadıkları için böyle bir yola başvurdum" dedi.

''44 YAŞINDAKİ KOCAMI KAÇTIĞIM GÜN CANLI OLARAK GÖRDÜM''

Sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını dile getiren genç kız, 3 aydır birbirlerini tanıdıklarını, severek kaçtığını ve sosyal medyada görüntülü konuşma dışında, kaçtığı gün Savaş Başol'u canlı olarak gördüğünü ifade etti.

Savaş Başol ise "Ben Beyza'yı çok seviyorum Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" diye konuştu. Genç kızın ailesi ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez." ifadelerini kullandı.

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