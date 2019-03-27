HABER

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ankara’da ailesinin doğum günü sürprizi hazırladığı Ahmet Buğra Gayretli, 18.

Ankara’da ailesinin doğum günü sürprizi hazırladığı Ahmet Buğra Gayretli, 18. yaş gününü içinde oy vereceği 1327 nolu sandığın yer aldığı pasta ile kutladı.
Başkentli Gayretli ailesinin küçük çocukları Ahmet Buğra Gayretli’ye annesi Asuman Gayretli, 18. yaş gününde doğum günü sürprizi hazırladı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan Buğra Gayretli’nin doğum günü pastasının üzerinde oy vereceği sandık ve numarası yer aldı. Anne, hazırladığı bu sürprizi demokrasinin ve sandıkta verilecek bir oyun dahi öneminin anlaşılması için yaptığını belirtti.

“Oy vermek gurur verici”
İlk kez oy kullanacak olan Ahmet Buğra Gayretli, “Gurur duyuyorum, mutluluk verici bir haz. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı ne ise o olmasını temenni ediyoruz. Anneler unutulmaz, ellerinden öperiz, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Allah razı olsun, yaptırmış pastayı” dedi.
18 yaşına giren Gayretli, yerel seçimlerde kime oy vereceği sorusuna, “Siyasette gizlilik esastır” yanıtını verdi.

“Seçim kağıdı geldiğinde çok sevinmişti”
Anne Asuman Gayretli ise, Buğra’nın seçim kağıdı geldiğinde çok mutlu olduğunu gördüğü için doğum günü pastasını böyle yaptırmaya karar verdiğini belirterek, “26 Mart Buğra’nın doğum günüydü, böyle bir sürpriz yapmak istedim oğluma. 18 yaşına girdiği için babası da onu ehliyet kursuna yazdırarak güzel de bir hediyede bulunmuş oldu” diye konuştu.

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.