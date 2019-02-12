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18 yaşında 60 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Berkay Gaffar Çakmak, obezite ameliyatı sonrası 134 kilodan 60 kilo vererek 70 kiloya indi.Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite hastalığına çocukluğunda yakalanan 18 yaşındaki Berkay Gaffar Çakmak, 10 yıl boyunca obezite ile mücadele etti.

18 yaşında 60 kilo verdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Berkay Gaffar Çakmak, obezite ameliyatı sonrası 134 kilodan 60 kilo vererek 70 kiloya indi.
Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite hastalığına çocukluğunda yakalanan 18 yaşındaki Berkay Gaffar Çakmak, 10 yıl boyunca obezite ile mücadele etti. Diyet ve spor yapmasına rağmen 134 kiloya ulaşan genç sağlığı iyice bozulması üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’a gitti. Tüp mide ameliyatı olan Berkay Gaffar Çakmak 9 ay sonunda 60 kilo verip yeni hayatına 74 kilo ile devam ediyor.

"Giyecek kıyafet bulamıyordum"
Daha önce diyet ve egzersiz ile kilo verip hızlıca geri alan Berkay’ın hastalığı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Berkay, kilolarından kurtulmak istediğini belirterek ailesiyle beraber bize başvurdu. Yaptığımız ayrıntılı tetkikler sonrasında ameliyat olmasına engel bir durum saptamadık. Ameliyatımız ve sonrası süreç çok güzel ilerledi. Genç bir bireyin mutlu yüzünü görmek, yaptığımız işi daha keyifli kılıyor” dedi.
Hayatının en güzel çağlarını fazla kiloları yüzünden doyasıya yaşayamayan, 10 yıldır fazla kilolarından dolayı özel kıyafet diktirdiğini dile getiren Berkay, “Hiçbir mağazada kendime göre kıyafet bulamıyordum. Özel yapım giysiler giymek zorunda kalıyordum. Artık istediğim gibi giyinebiliyor, doyasıya koşabiliyor ve arkadaşlarımla rahatça eğlenebiliyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

18 yaşında 60 kilo verdi

18 yaşında 60 kilo verdi

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