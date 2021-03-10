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  4. 18 yaşında ama... Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

18 yaşında ama... Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

10.03.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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18 yaşında ama... Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

Samsun'da Vezirköprü ilçesinde 15 mahalle ulaşımını feribotla sağlıyor. Altınkaya Baraj Gölü’nün karşı yakasında bulunanların 33 yıldır aktif olarak kullandığı ulaşım ağı şimdilerde 18 yaşındaki Büşra Şahinoğlu'nun önderliğinde yapılıyor. Feribotla günde onlarca araç ve insan taşıyan genç bir kızın en büyük hayali kaptan olmak.

Vezirköprü ilçe merkezi ile karşı yakasındaki Kuruçay ve Altınkaya Mahalleleri arasında yıllardır ulaşım feribotla sağlanıyor. Babasının izinden giden 18 yaşındaki Büşra Şahinoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla mesaisi başlıyor. Feribotla mahalleler arasında araç ve insan taşıyan genç kız, feribotu ustalıkla kullanıyor. Bazı günler ambulans bile taşıyan Büşra, görenlerin dikkatini çekiyor.

'BABAMIN YANINDA ZAMAN GEÇİREREK ÖĞRENDİM'

Kendisini bildi bileli babasının feribotla taşımacılık yaptığını belirten Büşra Şahinoğlu, "Ben onun yanında giderek, gelerek öğrendim. Sevdim bu mesleği. Buradan uzak kaldığım zaman burayı çok özlüyorum. Bir kadına göre zor bir meslek aslında ama yapılmayacak gibi imkansız bir şey değil. Barajın bir karşısında diğer karşısına araba taşıyoruz. Gece de gidiyoruz. Ambulansla hasta getiriyorlar. Karşıdan da karşıya hasta geçiyoruz. Gezi hizmeti yapıyoruz. O tekneleri de kullanıyorum. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Mahallelerinin arabaları oluyor, onlar karşıdan karşıya geçiriyoruz. Yazları öğlen saatlere doğru gezi işleri başlıyor. Akşamları eve geç gidiyoruz" dedi.

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İHA


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Samsun
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