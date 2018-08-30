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18 yaşında kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Mert Ergelen (18), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

18 yaşında kalp krizinden öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Mert Ergelen (18), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dün akşam, Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanlar mevkisinde arkadaşları ve akrabaları ile gezen Mert Ergelen, bir anda rahatsızlandı. Yere yığılan Ergelen, arkadaşları tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mert Ergelen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Acı haberi alan baba Hüseyin Ergelen ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mert Ergelen'in kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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