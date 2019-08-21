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18 yaşındaki Ahad evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

 KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, Ahad A. (18) babası Mesut A. tarafından bağ evinde kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu.

18 yaşındaki Ahad evinde ölü bulundu

Ali Rıza ETCİ/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, Ahad A. (18) babası Mesut A. tarafından bağ evinde kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu. Jandarma, Ahad A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
İlçeye bağlı Göktepe beldesinde oturan Ahad A., pazartesi günü evden çıkıp, yayladaki bağ evine gitti. Ahad A.'nın babası Mesut A. ise dün hayvanlarını kontrol etmek için yaylaya gitti. Oğlunu cep telefonuyla arayan Mesut A., cevap vermemesi üzerine bağ evine gitti. Bağ evine pencereden giren Mesut A., Ahad A.'yı kanlar içinde kucağında av tüfeğiyle hareketsiz halde yatarken buldu. Babanın ihbarı üzerine bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahad A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahad A.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri Ahad A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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