18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları...

Ünlülerin otomobilleri

1 / 97 Önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife yansıyan şarkıcı, koşar adım yeni aldığı araca binip uzaklaştı. Genç şarkıcının 98 bin euro’luk (700 bin TL) Porsche Macan marka otomobili, yarısını peşin yarısını taksitle aldığı öğrenildi.

2 / 97 *Aleyna Tilki 18 yaşını geçen nisanda doldurmuştu.

3 / 97 Popçu Berkay 1.5 milyon TL’lik Mercedes cipiyle Nişantaşı’nda görüntülendi. “Aracınız yeni mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Aracı çok yeni aldım, ama kendim için değil. Canım eşim Özlem’e hediye aldım. Şimdi ona götürüyorum, sürpriz olacak."

4 / 97 Özlem Ada Şahin ve 1 yaşındaki kızları Arya...

5 / 97 *Berkay’ın bugünlerde hiç çıkarmadığı Valentino terliği 3 bin 300 TL.

6 / 97 *Berkay’ın bugünlerde hiç çıkarmadığı Valentino terliği 3 bin 300 TL.

7 / 97 Çağla, “Arabayı önce kiraladık. Tam hayalimdeki model olduğunu görünce almaya karar verdim. Konserlerden gelen parayla araba borcunu ödeyeceğim” dedi.

8 / 97 Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi.

9 / 97 Kıvanç Tatlıtuğ otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Son olarak Porsche 911 Carrera 4S alan oyuncu 1 milyon TL ödeme yaptı.

10 / 97 Yeni aracıyla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor.

11 / 97 İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un arabalarının fiyatları... 750 bin TL

12 / 97 950 BİN TL

13 / 97 300 BİN TL

14 / 97 911 BİN TL

15 / 97 1.2 MİLYON TL

16 / 97 175 BİN TL

17 / 97 Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar'la ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Elçin Sangu, Bebek'teydi.

18 / 97 Elçin Sangu, kız arkadaşlarıyla bir kafede buluştu. Güzel oyuncu, iki saat sonra arkadaşlarıyla vedalaşıp mekandan ayrıldı.

19 / 97 Elçin Sangu'nun, geçen aylarda aldığı, 700 bin TL değerindeki Range Rover marka cipin özel şoför tuttuğu görüldü.

20 / 97 Elçin Sangu'nun, geçen aylarda aldığı, 700 bin TL değerindeki Range Rover marka cipin özel şoför tuttuğu görüldü.

21 / 97 Aracını şarj eden Ümit Erdim ''Bu çevre dostu bir taşıt. Ayrıca ekonomik. Arabayı her yerde şarj etmek mümkün'' dedi.

22 / 97 Lüks araba merakıyla bilinen Mustafa Ceceli garajına bir otomobil daha ekledi. Çok istediği Bentley marka spor arabayı 1.6 milyon TL'ye satın aldı.

23 / 97 Mustafa Ceceli iki yıl önce ''Aston Martin ve Bentley aldı'' haberleriyle gündeme gelince ''İki arabayı da almadım, test sürüşü yaptım'' demişti.

24 / 97 Bu açıklamasından 1 yıl sonra Aston Martin DB11'e, kısa bir süre önce de Bentley'ine kavuştu.

25 / 97 Bentley otomobille önceki gün eşi Selin İmer Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Mustafa Ceceli, Aston Martin'i 2.5 milyon TL'ye almıştı.

26 / 97 Oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam müdavimi olduğu Cihangir'de objektiflere takıldı. Yeni aldığı Porsche Macan model cipiyle gezmeye çıkan oyuncu, yanındaki kadın için "Asistanıyla çekildi' yazarsınız" dedi. Kerem Alışık'ın 0 kilometre cipinin değeri 500 bin lira.

27 / 97 Komedide birbiriyle yarışan Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın rekabeti farklı bir boyut kazandı. Şu sıralar 'Recep İvedik' serisinin 6. filmi için hazırlık içinde olan Şahan Gökbakar, önceki gün Etiler'deki Miyabi restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

28 / 97 Geçen günlerde 6 milyon liraya lüks bir tekne alan ünlü komedyenin yeni aracı ise alışverişinin bununla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.

29 / 97 Şahan Gökbakar, yeni aldığı BMW İ3s marka elektrikli aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Uzun boyu ve fazla kilolarıyla bilinen komedyenin, mini arabasına binerken bir hayli zorlandığı görüldü.

30 / 97 İKİSİNİN DE TERCİHİ AYNI Şahan Gökbakar'ın 300 bin lira değerindeki elektrikli aracı ise Cem Yılmaz'ın elektrikli bisikletini akıllara getirdi.

31 / 97 RECEP İVEDİK 6 AFRİKA'DA ÇEKİLECEK "Her yaptıklarıyla ister istemez birbirine rakip olan Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın ulaşımda da ekonomik yolu seçmesi "Aklın yolu bir" dedirtti. Yeni aracına binerken soruları yanıtlayan Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6'yı Afrika'da çekeceğiz. Proje netleşince detayları paylaşırım" diye konuştu.

32 / 97 Komedyenin yeni aracının plakası için adının ve soyadının baş harflerini tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

33 / 97 "Şahan Gökbakar, kendisi için sosyal medyadaki "Hanımcı" benzetmesi için "Doğru söylemişler" diye konuştu.

34 / 97 "Şahan Gökbakar, kendisi için sosyal medyadaki "Hanımcı" benzetmesi için "Doğru söylemişler" diye konuştu.

35 / 97 Eskiden beri klasik araçlara meraklı olduğunu söyleyen oyuncu, ''İki sene önce bir garajdan almıştım. Bir yıldır uğraşıyorum. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez'' dedi. Otomobiline ilginin yoğun olduğundan da bahseden Oktay Kaynarca, ''Arabam yakışıklı'' dedi.

36 / 97 2013 Türkiye Güzeli sevgilisi Ruveyda Öksüz’den geçen ay ayrılan Gökhan Keser, Kartal’daki İstMarina Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

37 / 97 Yeni aldığı 1 milyon 350 bin TL değerindeki Mercedes S500 spor aracı ile dikkat çeken Gökhan Keser çok havalıydı.

38 / 97 Gökhan Keser ve yeni arabası...

39 / 97 Berkay geçen haftalarda 900 bin TL’ye aldığı BMW otomobili ile Bebek’teydi.

40 / 97 'ALDIĞIMA PİŞMANIM' Arabasına alışamadığını söyleyen popçu “Spor modelleri sevdiğim için bunu seçmiştim.

41 / 97 Ama şimdi çocuklu bir aile olduk. Sığamıyoruz, aldığıma pişmanım dedi.

42 / 97 Murat Dalkılıç’tan Bengü’ye kadar birçok şarkıcıya özel besteler yapan popçu Emre Kaya önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

43 / 97 140 bin dolara (yaklaşık 464 bin lira) yeni aldığı Porche marka otomobili ile tur atıyordu.

44 / 97 Emre Kaya, “Bu yaz herkes benim şarkılarımı konuşacak.

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46 / 97 Orhan Gencebay eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve nişanlısı Seda ile önceki akşam Etiler’deki Günaydın Restaurant’ta yemek yedi.

47 / 97 Çıkışta aynı cipe bindiler.

48 / 97 Orhan Gencebay’ın Rubicon marka 600 bin TL'lik cipi oğlu Gökhan’a hediye ettiği öğrenildi.

49 / 97 Gökhan Gencebay ve nişanlısı Seda

50 / 97 Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile 2 yıldır aşk yaşadığı Duygu Su Gülpınar, İstinyepark’taki bir lokantada dostlarıyla buluştu.

51 / 97 Ali Bey çıkışta 6 milyon TL’lik Rolls Royce marka otomobiline bindi. Direksiyona geçerken “Garajımdaki en sevdiğim arabam bu. Çünkü çocuklarım Alican ve Sena bana ‘Babalar Günü’nde hediye etmişti dedi.

52 / 97 Eser Yenenler, önceki gün 2015 Türkiye dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız’la Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

53 / 97 Yeni aldığı Volvo marka lüks cipiyle ilk kez görüntülenen Eser Yenenler’ın lüks aracına 520 bin TL ödediği öğrenildi.

54 / 97 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, İzmit doğumlu ve 1.76 boyunda. Berfu Yıldız, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.

55 / 97 Popçu Berkay ile manken Özlem Katipoğlu 30 Ağustos 2016'da evlenmişti. Geçen Temmuz'da kızları Arya dünyaya gelmişti.

56 / 97 Berkay kısa süre önce 1 milyon 200 bin liraya Cadillac-Escalade marka otomobil aldı. Bir süredir kullandığı, 600 bin lira değerindeki Range Rover cipi de eşi Özlem Katipoğlu'na verdi.

57 / 97 Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

58 / 97 Yakında Blu TV'de başlayacak Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Elçin Sangu, yeni aldığı 900 bin lira değerindeki cipiyle görüntülendi. Özel şoförlü aracıyla dolaşan Elçin Sangu'nun şapkalı ve spor hali de objektiflere yansıdı.

59 / 97 Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile yakında evleneceği Aslıhan Doğan önceki akşam İstinyePark’taydı. Çifte Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile sevgilisi Katre Yırtıcı eşlik etti. Birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’ filmini izlediler.

60 / 97 Aslıhan Doğan duygulanıp sürekli ağladı. Çıkışta “Hamile olduğunuz söyleniyor, doğru mu? sorusuna “Kesinlikle öyle bir şey yok dedi. Arda Turan da “Örf ve adetlerimiz var, dedikoduyu yayanlar ayıp ediyor cevabını verdi.

61 / 97 ARDA'NIN 4.5 MİLYONLUK ARABALARI Arda Turan’ın 2.5 milyon TL’lik Bentley Bentayga otomobili dikkat çekti.

62 / 97 Futbolcu geçenlerde 2 milyon TL’lik Mercedes’le görüntülenmişti. Arda Turan’ın toplam 4.5 milyon liralık 2 lüks aracının plakası soyadının baş harfi olan ‘T’.

63 / 97 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens kız arkadaşları ile geçtiğimiz günlerde Ortaköy’deki gece kulübü Blackk’te eğlendi.

64 / 97 Jeremain çıkışta yeni aldığı 4 milyon TL’lik özel şoförlü Rolls Royce’a bindi. Aracın plakasında Jeremain Lens’in baş harfleri vardı.

65 / 97 Seda Üren, 4 yıllık eşi Ercüment Nefesoğlu’nun hediyesiyle havalara uçtu.

66 / 97 İş adamı, 4 yıllık eşi, iki çocuğunun annesine BMW’nin 5.30 modelini hediye etti.

67 / 97 Seda Üren, 500 bin TL değerindeki yeni arabasıyla önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

68 / 97 Eşinin hediyesi için “İki oğlumun doğum günleri Kasım ayı içerisinde.

69 / 97 Eşim ‘Bana dünyalar güzeli iki evlat verdin’ diyerek bu arabayı hediye etti. Çok mutluyuz. Mükemmel giden bir evliliğimiz var dedi.

70 / 97 Öte yandan Ebru Yaşar'ın kocası da yılbaşı hediyesi olarak 215 bin Euro (732 bin TL.) değerinde bir otomobil aldı. Bu durum 'Kocalar yarışıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

71 / 97 24 Kasım'da vizyona girecek olan Kardeşim Benim 2 filminde rol alan Murat Boz, garajına yeni bir araba daha ekledi. Mercedes marka spor arabanın ardından bu kez de 1 milyon TL’ye cip satın aldı.

72 / 97 Murat Boz spor arabayı 1.2 milyon TL’ye almıştı.

73 / 97 Lüks otomobil tutkusu ile tanınan Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu önceki gün Bebek’te 1.5 milyon TL’lik Lamborghini markaspor arabası ile görüntülendi. Lamborghini marka aracı Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Duygu Su Gürpınar dakullanıyor.

74 / 97 Bebek’te tur atan Ali Ağaoğlu’nu koruma aracı takip etti. Bir ara trafikte duran Ali Ağaoğlu kendisini tanıyan herkese selam verdi. Arabadan hal hatır sordu.

75 / 97 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin, önceki gün Aqua Florya'daydı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden çift, Tribeca Restaurant'ta kahvaltı yaptı. Futbolcunun yeni aldığı ikinci el Ferrari 458 İtalai isimli özel tasarım Prior Design aracı ise dikkatlerden kaçmadı. Aracın etrafını saran meraklı vatandaşları gören çift, aracı valeden teslim aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

76 / 97 UYANIK YASİN! Başka ülke vatandaşları o ülkede aldıkları araç ile Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar. Yeni yasaya göre iki yıl (730 gün) araçlarıyla Türkiye'de kalabiliyorlar. Ancak Türkiye'ye giriş yaparken, geriye dönük olarak son bir yıl içinde toplam 185 gün yurtdışında kalmış olmaları gerekiyor

77 / 97 Bu aracı Türkiye’de sadece kendileri kullanabiliyor. Akraba, aile vs aracı kullanamıyor. Kullanırken yakalanırlarsa gümrük mevzuatına göre ceza alıyorlar ve araç yurtdışına çıkarılıyor. Yasin Öztekin de Almanya doğumlu olduğu için bu yasadan faydalanmış ve 'TR' plaka yerine 'D' (Almanya) plakasını tercih etmiş.Yasin Öztekin'in ikinci el oyuncağının Almanya fiyatı yaklaşık 150 bin Euro, Türkiye fiyatıysa 300 bin Euro.

78 / 97 Antika arabalara merakıyla bilinen Cem Yılmaz 3 yıl önce üzeri açık, 80’lerden kalma bir Mercedes SL R107 almıştı.

79 / 97 Yaklaşık değeri 150 bin TL olan aracıyla Etiler’de görüntülendi. Plakası tüm arabalarında olduğu gibi; oğlu Kemal’ın baş harfi ‘K’ydı.

80 / 97 Şarkıcı Koray Avcı, önceki gün 1976 model Cadillac aracıyla tur attı.

81 / 97 Koray Avcı “Eski arabalara merakım var dedi.

82 / 97 Koray Avcı’nın klasik aracının plakası; adını simgeleyen KRY.

83 / 97 Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Instagram hesabından2 milyon TL değerindeki arabasıyla fotoğrafını paylaştı. Podolski'nin paylaşımı 82 bin beğeni aldı.

84 / 97 Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, geçen günlerde Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çıkan futbolcu, evin çevresinde yapılan su şebekesi kazısı nedeniyle tüm araçlarını yola park etmek zorunda kaldı.

85 / 97 8 yaşındaki yıldız, milyonlarca Euro değerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bıraktığı için hayli mutsuz görünüyordu.

86 / 97 Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, sevgilisiyle Etiler'de objektiflere takıldı.

87 / 97 Güneşli havayı fırsat bilip soluğu dışarıda alan ikili, Harun Tan'ın elektrikli otomobiliyle kısa bir gezinti yaptı.

88 / 97 Basına karşı mesafeli tavrıyla bilinen Harun Tan, her zamankinin aksine rahat hareketleriyle dikkat çekti.

89 / 97 Usta oyuncu Rasim Öztekin yeni arabasına kavuştu. Son olarak 'Çalgı Çengi İkimiz' filmiyle beyazperdede boy gösteren sanatçı, lüks bir cip aldı.

90 / 97 Otomobillere olan meraklıyla da bilinen ve arazi aracını satan Rasim Öztekin, aradığı arabayı buldu.Usta sanatçı, değeri 1 milyon TL'ye kadar çıkan Cadillac-Escalade marka cip aldı.

91 / 97 Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, iki ay önce nişanlısı Senem Dişçi ile Bebek’te görüntülenmişti. Ozan Tufan, yeni aldığı 744 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ plaka yazdırması gözlerden kaçmamıştı.

92 / 97 Ozan Tufan, İstanbul'da düzenlenen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Ozan Tufan'ın aracını, ülkeye kaçak yollarla araç sokan çeteden aldığı iddia ediliyor.Otomobil tutkusuyla bilinen 22 yaşındaki Tufan'ın son aldığı otomobillerden bir tanesi fotoğraftaki Maserati...

93 / 97 Ozan Tufan'ın daha önce Audi R8 marka bir otomobili alıp sattığı, söz konusu aracın 2013 model altı olduğu ve ÖTV'sinin düşük yatırıldığı belirtildi.Ozan Tufan’ın 2017’de aldığı 744 bin liralık Maserati’nin ise soruşturma kapsamında olmadığı belirtiliyor...

94 / 97 Daha önce plakası oğlu Kemal ve kendi isminin baş harflerinden oluşan Lamborghini Huracan Coupe marka otomobilin fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Cem Yılmaz şimdi de yeni oyuncağını görücüye çıkardı.

95 / 97 Özellikle spor araçlara ilgi duyan komedyenin son tercihi ise sarı renk ultra lüks bir cip oldu. Cem Yılmaz'ın yeni aracı Mercedes G AMG, 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL.Aracın kasko bedeli ise 15 bin TL

96 / 97 İçerde dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy yeni arabasını aldı. Oyuncu bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı. Geçen günlerde pickup'ını alan Çağatay Ulusoy, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı.