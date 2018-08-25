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18 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu.

18 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu. Karatek'in, polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çağla Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte yaşayan Ali Karatek, bayram tatili için 2 gün önce amcası Yılmaz Karatek'in evine gitti. Aile fertlerine serinlemek için baraj gölüne gideceğini söyleyip, evden ayrılan Karatek'in dönmemesi üzerine göl kıyısında arama çalışması yapıldı. Yeğenini aramasına rağmen bulamayan Yılmaz Karatek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Baraj gölünde kaybolduğu düşünülen Ali Karatek’i bulmak için seferber olan mahalleli de tüm aramalara rağmen bulamadı. Baraj gölüne gelen su altı polis ekipleri de genci aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından balıkçı teknesiyle göle ağ atan mahalleli, Ali Karatek'in cansız bedenini buldu. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtilen Ali Karatek’in cansız bedeni, sağlık ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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18 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu18 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu18 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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