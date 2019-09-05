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18 yaşındaki Aycan tetanozdan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan Kara yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

18 yaşındaki Aycan tetanozdan öldü

Zonguldak’ta ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan Kara yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kara, ailesi tarafından İstanbul’da defnedildi.
Edinilen bilgiye göre fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara’nın bir süre önce ayağına çivi battı. Ailesi ile birlikte ilçedeki hastaneye giden genç kadın, tedavisinin ardından evine geri döndü. Ancak bir süre sonra çenede kasılma ve kilitlenme yakınmaları yeniden hastaneye başvurdu. Çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çeken 2 aylık hamile kadın başvurduğu hastaneden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edildi.
Tetanoz tanısıyla hastanede yoğun bakım servisine yatırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aycan Kara’nın karnındaki bebeği de doğmadan yaşamını yitirdi.

11 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü
BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Dilek Okyay İHA’ya yaptığı açıklamada tedavi sürecini ve tetanoz aşısının önemine değinerek şöyle dedi:
"18 yaşındaki bir kızımız ayağına çivi batmasından 10 gün sonra sağlık sıkıntıları nedeniyle hastaneye başvurabiliyor. Ne yazık ki bize geldiğinde tetanoz bulguları mevcuttu. 11 gün boyunca yoğun bakımda tetanoz tanısıyla hastamızı takip ettik. Yeterli ve etkin tedavimize rağmen ne yazık ki hastamızı kaybettik. Tetanoz önemli bir hastalık. Ölüm oranı yüksek görülebilen bir hastalık. Aşı ile önlenebilen bir hastalık. Geriye dönüp baktığımızda bu kız çocuğunun çocukluk döneminde aşılarının tam olmadığını gördük. Buradan çıkaracağımız bir sonuç vatandaşlarımızın hem çocukluk hem de aşılama konusunda daha duyarlı olmasını önermekteyiz"
Kara’nın cenazesi ailesi tarafından İstanbul’daki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

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